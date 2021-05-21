Если и не 90% матчей России с Чехией, то уж точно 3 из 4 начинаются и развиваются предсказуемо. Русские атакуют и давят, стараются именно переиграть соперника, рискуют, чехи максимально осторожничают, минимизируют ошибки и ловят на контратаках. Если Россия выходит вперед, становится весело. Если Чехия – туши свет: перед воротами встает стена из хоккеистов со львом на груди.

Нечто похожее произошло за 7 дней до старта ЧМ-2021 на Чешских хоккейных играх. Чехи, правда, и сами вошли в игру очень резво, но после двух результативных контратак (вторую пришлось закончить буллитом) полностью отдали инициативу, ничего не позволили сделать России, а сами еще дважды укусили – 4:0.

В пятничной игре Чехия не вела в счете ни секунды, хотя сумей Иржи Смейкал принять шайбу на крюк на пятаке при 2:2… Вплоть до середины матча Россия значительно перебрасывала соперника, но ни о каком явном преимуществе речи не шло. Просто соперник разыгрывал до верного, и, к счастью, не слишком в этом преуспевал. Зато в плане ошибок именно команда Филипа Пешана – нетипично для этого противостояния – оказалась на льду худшей.

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Из трех шайб в ворота Александра Самонова только от самой первой хочется шлепнуть по лицу ладонью: классическая потеря на синей линии, выход 2 в 1 и казнь. В эпизоде с ответкой Якуба Враны защитники сборной России тоже не выручили, но тут уж скорее хочется похлопать Доминику Кубалику за передачу на ход и самому ловкачу Вране. Третий гол… большинство, тут уж нечего сказать. Хотя можно предъявить Евгению Тимкину, что начал бить на чужой синей линии соперника, откатывавшегося к своим воротам.

Артем Швец-Роговой и Томаш Зогорна в матче Россия – Чехия Фото: Getty Images

А вот чехи оказались несвойственно щедры на подарки. Первый гол сборной России отчасти стал следствием неуверенных действий первой защитной пары соперника, прозевавшей рейд Эмиля Галимова один в ноль. Филипу Гронеку пришлось надавать форварду в красной джерси сзади по рукам. Большинство «красной машины» – это далеко не всегда опасно, но в этот раз сработало.

Второй гол стал следствием… совсем неуместного удаления сборной России в зоне атаки. Чехи, оказавшись в большинстве, почему-то посчитали себя должниками и сделали нелепый ответный подарок в средней зоне. Каменев без скорости пересек синюю линию, где сразу трое соперников, поддавшись коллективному безумию, бросились на Владислава, чтобы тот мог спокойно вывести 1 в 0 Артема Швеца-Рогового.

В третьей шайбе полностью заслуга сборной России: Дмитрий Воронков не выключился после потери, поборолся за воротами, а затем Александр Барабанов исполнил соло. А вот решающий момент за 19 секунд до сирены… Форварды теряют шайбу в центре площадки, защитники бегут на смену… да нужны ли тут вообще какие-либо слова?

К игре сборной России на старте ЧМ-2021 остаются непраздные вопросы. Оба удаления были максимально необязательными и не вытекали из эпизодов, первое звено Шалунова большую часть матча было незаметным, пары защитников явно еще только привыкают друг к другу. Так что такая победа над Чехией – отличное и мотивирующее событие, но мотивирующее именно на серьезную работу, а не продолжение в том же духе.

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