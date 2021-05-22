Сборная Великобритании по хоккею – феномен. Титулов у национальной команды Соединенного Королевства больше, чем у Словакии, Дании, Беларуси, Латвии, Норвегии и Италии вместе взятых. Британцы – чемпионы Европы, обладатели бронзовой и двух серебряных медалей ЧМ, а также золота и бронзы Олимпийских игр. Вот только все победы закончились еще до рождения Томаса Баха и Рене Фазеля: последний пьедестал на международном турнире у Великобритании случился в 1938 году.

Тогда британская сборная считалась одной из сильнейших в мире, а сейчас эта команда – худшая в рейтинге IIHF среди всех участников ЧМ-2021. Два года назад Великобритания попала на мировое первенство впервые за 25 лет и сразу выдала сенсацию, обыграв французов. Благодаря всего одной победе британцы продлили удовольствие и теперь сыграют во втором турнире подряд.

Сборная Великобритании по хоккею Фото: Getty Images

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В той исторической встрече уже к середине второго периода команда Соединенного Королевства проигрывала 0:3, но сравняла счет в основное время и добила поплывших французов в овертайме. Все главные герои матча – Бен О’Коннор (три ассиста), Дэйв Филлипс (два ассиста) и Бен Дэвис (победная шайба) – до сих пор рубятся за сборную. Текучка кадров не такая серьезная, как у топ-команд – конкуренция ниже.

На ЧМ в Словакии британцы запомнились не только невероятным камбэком. После игры они исполнили забавный чант – более самоироничный вы вряд ли слышали. «Мы дерьмо и знаем это!» – пели хоккеисты. Кричалке уже несколько десятилетий, ее активно используют фанаты, меняя «мы» на «вы», и никто из игроков не обижается.

Великобритания удивила не только победой и самоиронией, но и странным ритуалом во время предматчевой раскатки – тут уже попахивает мазохизмом. Парни подбрасывали клюшками шайбы в воздух, но не ловили их на крюк, а смирно стояли, вжав головы в плечи, в надежде, что угроза удара по макушке минует.

Таких удальцов тренерский штаб сборной предпочитает набирать из домашнего чемпионата – 27 из 28 игроков представляют Британскую элитную хоккейную лигу (EIHL). Единственное исключение – защитник Эван Моузи. 32-летний спортсмен начал сезон во французском «Гапе», а затем перешел во «Фрайбург». В этом же немецком клубе до марта 2021-го работал главный тренер Пит Рассел – до того, как ушел в «Равенсбург».

Предпочтение хоккеистам EIHL не должно удивлять: лига активно развивается, сюда уже приезжают интересные легионеры. Пожалуй, главная звезда, поигравшая в Британии, – российский нападающий Николай Лемтюгов. В составе «Авангарда» хоккеист получил серьезную травму – разрыв селезенки. Лемтюгова вводили в искусственную кому, в итоге спортсмен выкарабкался, но вернуться на высокий уровень не смог. Он выступал за хорватский «Медвешчак» и корейский «Анян Халла», а закончил в «Шеффилд Стилерс».

Играть за национальную команду Лемтюгову не предлагали: в последние годы в Британии сменился курс развития хоккейной сборной. Если раньше команда комплектовалась из выступающих в EIHL натурализованных канадцев, то теперь таких в составе меньшинство, а основной костяк состоит из аборигенов.

Главной проблемой Британии на ЧМ станут не сильные соперники, а главный тренер – команде придется обойтись без него. За четыре дня до старта турнира Пит Рассел внезапно объявил, что посидит дома и посмотрит за игрой команды с дивана. Причина нестандартна для профессионального спорта – специалист давно не видел близких. Он работает в Германии, а семья живет в Англии.

Пит Рассел, сборная Великобритании по хоккею Фото: Getty Images

«Это было очень тяжелое решение. Семья поддерживала меня на протяжении всего времени, но девять месяцев вдали от жены и дочери – очень большой срок. Мне очень трудно было бы вновь их покинуть, ведь я уже не был рядом во время операции дочери и болезни жены. Я почувствовал, что на данный момент правильным решением будет остаться рядом с ними», – объяснил Рассел.

Руководить сборной будут начинающие тренеры Адам Киф и Кори Нилсон. Однако Рассел не отрекается от команды насовсем – он руководит тренировками по зуму. Благо, на рижской арене нашлось удобное местечко для ноутбука, откуда открывается отличный обзор на площадку.

Команда осталась без главного тренера, но это не мешает хоккеистам верить в свои силы. Защитник Бен О’Коннор даже назвал игру с Россией легкой прогулкой, правда, с огромной долей присущей его команде иронии. В начале 2010-х североирландец выступал в соседнем Казахстане за «Сарыарку», где выучил русский язык. В «Шеффилд Стилерс» он пересекался с Лемтюговым и даже выступал в роли переводчика для чеха Марека Пинца.

Возможно, благодаря опыту О’Коннора именно на него сделают ставку тренеры в матче с Россией, тем более хоккеист оформил три ассиста в том самом матче против Франции. Но за Британию сыграет звезда посвежее – 21-летний Лиам Кирк выбран «Аризоной» в седьмом раунде драфта НХЛ. Сейчас он выступает в аренде за «Шеффилд Стилдогс» (не путать со «Стилерс»). Кирк играл на ЧМ два года назад, тогда он не набрал ни одного очка, зато сейчас окреп и едет на турнир как главная надежда британского хоккея.

Психологически на этом чемпионате будет попроще – на ЧМ-2021 команда точно не вылетит, потому что турниры низших дивизионов отменены из-за коронавируса. Отсутствие реальной турнирной мотивации может навредить британцам, но настрой у них серьезный. По словам пресс-атташе сборной Криса Эллиса, начать хочется как с Германией два года назад – тогда немцы победили со счетом 3:1. И действительно, такой же результат в игре с Россией можно будет считать победой.

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