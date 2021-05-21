Первый игровой день чемпионата мира по хоккею отметился сенсацией – Латвия обыграла команду Канады со счетом 2:0.
В конце первого периода команда Боба Хартли реализовала большинство (отличился Индрашис), а на 29-й минуте Батня удвоил счет. Все попытки канадцев отыграться не привели к успеху.
НХЛ
Обладатель Кубка Стэнли пропустил домашний ЧМ из-за алкоголизма. Он вылечился и стал кумиром Латвии
Победа стала первой для латвийской сборной в матчах против Канады на крупных международных турнирах – ЧМ и Олимпиаде.
Перед игрой букмекеры давали коэффициент 6,0 на победу Латвии.
- Прежде лучшим результатом для латышей против Канады была ничья на ЧМ-1997.
- На счету Канады 13 побед в противостоянии с Латвией.
- Россия в стартовой игре ЧМ обыграла Чехию со счетом 4:3.
Хоккей
Глава штаба сборной России Ротенберг: «Работаем с разными специалистами. Уже обратились к Бэбкоку»
Чемпионат мира
Финны сломали кубок чемпионов мира во время празднования победы