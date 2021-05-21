Опубликовано 21/05/2021 в 20:54 GMT | Обновлено 21/05/2021 в 21:00 GMT

Первый игровой день чемпионата мира по хоккею отметился сенсацией – Латвия обыграла команду Канады со счетом 2:0.

В конце первого периода команда Боба Хартли реализовала большинство (отличился Индрашис), а на 29-й минуте Батня удвоил счет. Все попытки канадцев отыграться не привели к успеху.

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Победа стала первой для латвийской сборной в матчах против Канады на крупных международных турнирах – ЧМ и Олимпиаде.

Перед игрой букмекеры давали коэффициент 6,0 на победу Латвии.

Прежде лучшим результатом для латышей против Канады была ничья на ЧМ-1997.

На счету Канады 13 побед в противостоянии с Латвией.

Россия в стартовой игре ЧМ обыграла Чехию со счетом 4:3.

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