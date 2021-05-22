Опубликовано 22/05/2021 в 15:23 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 15:23 GMT

Сборная России одержала вторую победу на предварительном этапе чемпионата мира-2021. В матче второго тура Команда ОКР (название сборной из-за санкций ВАДА) выиграла у Великобритании со счетом.

В первом периоде Россия открыла счет – Антон Бурдасов расстрелял пустые ворота после отличного паса Михаила Григоренко.

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Спустя менее чем две минуты русские забросили в меньшинстве. Григоренко получил пас от Ивана Морозова в чужой зоне и идеально пальнул в дальний угол.

Еще через 122 секунды «красная машина» отличилась уже в равных составах. Бурдасов снова попал в пустой угол после передачи Андрея Кузьменко и оформил дубль.

А через 1,5 минуты дозаявленный Сергей Толчинский улетел один на один с голкипером и переиграл Джексона Уистла.

Под конец периода Россия осталась в меньшинстве из-за удаления Артема Зуба. Защитники втроем накренились на левый край зоны, британцы быстро перевели шайбу на слабый фланг, и первый задрафтованный англичанин в НХЛ Лиам Кирк идеально щелкнул в сетку.

Во втором игровом отрезке Павел Карнаухов получил передачу под синюю линию, уехал от защитника, обвел вратаря и красиво закатил в пустые.

В третьем периоде Андрей Кузьменко принял оставленную шайбу от Бурдасова и четко выстрелил в дальнюю девятку.

А на 54-й минуте Дмитрий Воронков отправил передачу за ворота, Павел Карнаухов скинул на пятак Антону Слепышеву. Капитан сборной с двух попыток добавил шайбу в сетку и стал автором первого гола на чемпионате.

Россия победила со счетом 7:1 и второй раз в истории (после ЧМ-1994) переиграла Великобританию.

Первые матчи на турнире провели дозаявленные Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, а также вратарь Иван Бочаров. Константин Окулов из-за травмы не принял участие во встрече. Также из заявки на игру выпал форвард Евгений Тимкин, схвативший ненужное удаление с Чехией.

В третьем туре группы A Россия на чемпионате мира сыграет против Словакии. Матч в Олимпийском спортивном центре Риги состоится в понедельник, 24 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени.

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