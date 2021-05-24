После вылета «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в первом раунде Кубка Стэнли три хоккеиста присоединятся к сборной России на чемпионате мира. Речь идет о вратаре Илье Самсонове, защитнике Дмитрии Орлове и нападающем Владимире Тарасенко.
«Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дал согласие на участие в ЧМ. Штаб сборной ожидает игрока в расположении национальной команды», – официально сообщается в соцсетях сборной России.
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Овечкин и Тарасенко вылетели из КС. Александр не приедет в сборную
Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин не приедет на чемпионат мира из-за повреждений, полученных в последних матчах. Его одноклубник Евгений Кузнецов не может выступать в сборной из-за дисквалификации, наложенной IIHF за употребление кокаина.
- На старте ЧМ-2021 сборная России одержала две победы – над Чехией и Великобританией. 24 мая команда сыграет против Словакии.
- «Вашингтон» вылетел от «Бостона» в пяти матчах, «Сент-Луис» всухую проиграл Колорадо.
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