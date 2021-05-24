Опубликовано 24/05/2021 в 15:31 GMT | Обновлено 24/05/2021 в 15:31 GMT

В матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Словакии со счетом 1:3.

Счет открыли словаки – на 10-й минуте второго периода мощнейший выстрел Милоша Келемена не сумел отразить Александр Самонов.

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Россия сравняла спустя минуту, играя в большинстве – пушку разрядил Сергей Толчинский. Шайба по пути задела Александра Барабанова, а потому гол записали на него.

Победную шайбу забросил Мартин Гернат, когда Словакия играла в большинстве. Нападающий нанес удар от синей линии, и шайба с рикошетом залетела в ворота.

За минуту до конца матча Россия пропустила еще раз. Тренерский штаб российской команды снял вратаря, и Марек Дялога отправил шайбу в пустые ворота.

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Риге. Ранее были обыграны чехи (4:3) и британцы (7:1).

Команда Валерия Брагина идет на втором месте в таблице группы А, словаки вышли в лидеры.

Следующий матч Россия проведет 26 мая против Дании.

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