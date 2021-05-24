В матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Словакии со счетом 1:3.
Счет открыли словаки – на 10-й минуте второго периода мощнейший выстрел Милоша Келемена не сумел отразить Александр Самонов.
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Россия сравняла спустя минуту, играя в большинстве – пушку разрядил Сергей Толчинский. Шайба по пути задела Александра Барабанова, а потому гол записали на него.
Победную шайбу забросил Мартин Гернат, когда Словакия играла в большинстве. Нападающий нанес удар от синей линии, и шайба с рикошетом залетела в ворота.
За минуту до конца матча Россия пропустила еще раз. Тренерский штаб российской команды снял вратаря, и Марек Дялога отправил шайбу в пустые ворота.
- Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Риге. Ранее были обыграны чехи (4:3) и британцы (7:1).
- Команда Валерия Брагина идет на втором месте в таблице группы А, словаки вышли в лидеры.
- Следующий матч Россия проведет 26 мая против Дании.
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