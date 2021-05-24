В рамках предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии обыграла команду Канады со счетом 3:1.

У немцев отличились Штефан Лойбль, Маттиас Плахта и Корбининан Хольцер. В составе канадской сборной единственную шайбу забросил Ник Пол.

Сборная Беларуси в овертайме уступила чехам (2:3). Команда Михаила Захарова открыла счет усилиями Егора Шаранговича во втором периоде, но Ян Коварж и Филип Задина вернули перимущество Чехии до сирены.

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В середине третьей части матча Владислав Еременко перевел игру в овертайм, где уже на второй минуте победу своей команде принес Доминик Кубалик.

Сборная Беларуси идет на четвертом месте в группе А с четырьмя очками, чехи – шестые с двумя баллами.

Канада проиграла третий матч подряд и с нолем очков опережает только Италию в таблице группы В благодаря разнице шайб. Германия лидирует с девятью баллами.

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