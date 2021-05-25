Президент IIHF Рене Фазель осудил замену белорусского флага на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею в Риге.

В понедельник 24 мая это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В центре города, где расположены флаги всех стран-участниц, они сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом «Погоня». Это произошло из-за международного скандала с экстренной посадкой самолета в Минске.

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!», – написал Стакис в твиттере.

Чемпионат мира Канада проиграла 3-й матч подряд, Беларусь дожила до овертайма 10 ЧАСОВ НАЗАД

Глава IIHF Рене Фазель обязал городские власти вернуть национальный флаг. «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», – цитирует Фазеля ТАСС

Рига должна была принять ЧМ совместно с Минском, но Беларусь лишили права проведения турнира из-за политической ситуации в стране.

Беларусь в трех матчах выиграла у Швеции, уступила Словакии и проиграла Чехии в овертайме.

Чемпионат мира Россия проиграла Словакии – впервые на ЧМ-2021 15 ЧАСОВ НАЗАД