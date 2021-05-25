Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил президенту IIHF Рене Фазелю, который во время чемпионата мира потребовал вернуть национальный флаг Беларуси вместо бело-красно-белого, которым пользуется оппозиция.
«Глава IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор (Александр Лукашенко – Eurosport.ru). По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF», – написал Стакис.
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Президент Латвии Эгилс Левитс одобрил замену красно-зеленого флага на оппозиционный. «Это адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве», – заявил он в эфире TV3.
- Замена флага – реакция Латвии на инцидент с самолетом, который летел в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске по требованию белорусской стороны.
- Рига должна была принять ЧМ совместно с Минском, но Беларусь лишили права проведения турнира из-за политической ситуации в стране.
- Беларусь в трех матчах выиграла у Швеции, уступила Словакии и проиграла Чехии в овертайме.
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