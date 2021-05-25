Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил президенту IIHF Рене Фазелю, который во время чемпионата мира потребовал вернуть национальный флаг Беларуси вместо бело-красно-белого, которым пользуется оппозиция.

«Глава IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор (Александр Лукашенко – Eurosport.ru). По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF», – написал Стакис.

Чемпионат мира «Неприемлемо». Фазель – об оппозиционном флаге Беларуси на ЧМ 6 ЧАСОВ НАЗАД

Президент Латвии Эгилс Левитс одобрил замену красно-зеленого флага на оппозиционный. «Это адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве», – заявил он в эфире TV3

Замена флага – реакция Латвии на инцидент с самолетом, который летел в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске по требованию белорусской стороны.

Рига должна была принять ЧМ совместно с Минском, но Беларусь лишили права проведения турнира из-за политической ситуации в стране.

Беларусь в трех матчах выиграла у Швеции, уступила Словакии и проиграла Чехии в овертайме.

Чемпионат мира Канада проиграла 3-й матч подряд, Беларусь дожила до овертайма 16 ЧАСОВ НАЗАД