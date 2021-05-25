Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не сможет присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Латвии.

«Вашингтон» не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс». Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая», – сообщает официальный твиттер национальной команды.

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На ЧМ-2021 Россия выиграла у Чехии и Великобритании, но уступили Словакии.

На позиции вратаря стоят Александр Самонов из СКА и Иван Бочаров из московского «Динамо».

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