Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не сможет присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Латвии.
«Вашингтон» не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс». Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая», – сообщает официальный твиттер национальной команды.
Чемпионат мира
Тарасенко, Орлов и Самсонов приедут в сборную на ЧМ
- На ЧМ-2021 Россия выиграла у Чехии и Великобритании, но уступили Словакии.
- На позиции вратаря стоят Александр Самонов из СКА и Иван Бочаров из московского «Динамо».
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