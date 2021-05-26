Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему не сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Риге.
«Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если буду нужен, то приеду. Но это был тяжелый год для моего тела: было много небольших травм, серьезное повреждение перед плей-офф. Что есть, то есть. Тяжелая ситуация.
Конечно, я хотел бы поехать, хотел бы сыграть. Но если я не готов на сто процентов, уверен, что пусть лучше возьмут парней, которые готовы», – рассказал 35-летний Овечкин в интервью официальному сайту «Вашингтона».
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- «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли от «Бостона». После завоевания трофея в 2018-м «Кэпиталс» выбыли на самой ранней стадии в третий раз подряд.
- Сборная России на ЧМ-2021 провела три матча: победила Чехию и Великобританию, но проиграла Словакии.
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