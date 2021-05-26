Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему не сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если буду нужен, то приеду. Но это был тяжелый год для моего тела: было много небольших травм, серьезное повреждение перед плей-офф. Что есть, то есть. Тяжелая ситуация.

Конечно, я хотел бы поехать, хотел бы сыграть. Но если я не готов на сто процентов, уверен, что пусть лучше возьмут парней, которые готовы», – рассказал 35-летний Овечкин в интервью официальному сайту «Вашингтона»

НХЛ Овечкин рассказал, где хочет завершить карьеру 19 ЧАСОВ НАЗАД

«Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли от «Бостона». После завоевания трофея в 2018-м «Кэпиталс» выбыли на самой ранней стадии в третий раз подряд.

Сборная России на ЧМ-2021 провела три матча: победила Чехию и Великобританию, но проиграла Словакии.

НХЛ Овечкин и Тарасенко вылетели из КС. Александр не приедет в сборную 24/05/2021 В 05:01