Сборная России победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в Латвии.

В первом периоде заброшенных шайб не было. Чудеса творил датский голкипер Себастьян Дам, совершивший 10 сэйвов, некоторые из которых вышли на загляденье.

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Вратарь спасал и почти весь второй период, но в концовке Россия получила право на большинство (третьей в матче на тот момент). Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков навязали сопернику борьбу перед воротами, шайба отлетела к Ивану Морозову, а тот бросил под перекладину.

В третьем периоде штурм ворот Дама продолжился, у Морозова был шанс на дубль, но на 47-й минуте он оставил команду в меньшинстве. При игре 4 против 5 Александру Самонову пришлось совершить два важных сэйва, еще раз его спасла перекладина.

Вскоре после возвращения Морозова со скамейки Сергей Толчинский развернулся в чужой зоне и в падении вывел под удар Александра Барабанова, который послал шайбу над ловушкой Дама.

А на 56-й минуте Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, и Дмитрий Воронков сходу расстрелял ворота – 3:0.

Вратарь сборной России Александр Самонов оформил первый шатаут на турнире с 18 сэйвами.

Россия набрала 9 очков и догнала лидирующих словаков. У Дании 5 баллов и четвертое место.

В следующем матче 29 мая Россия сыграет со Швейцарией. Днем ранее Дания сразится с Беларусью.

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