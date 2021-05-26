Сборная Казахстана победила Германию со счетом 3:2 в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Поражение стало для немецкой сборной первым на турнире. Казахстан вышел вперед на 27-й минуте усилиями Александра Шина. Но сборная Германии забила дважды за 5 минут и вышла вперед – отличились Том Кюнхакль и Маркус Айзеншмид. Роман Старченко на 41-й сравнял счет, а Павел Акользин за 4 минуты до сирены принес казахской сборной первую победу в основное время

Чемпионат мира Канада проиграла 3-й матч подряд, Беларусь дожила до овертайма 24/05/2021 В 19:41

Сборная Беларуси неожиданно проиграла Великобритании (3:4). Дубль оформил Лиам Кирк, еще два гола на счету Бенджамина Дэвиса и Майка Хаммонда. В составе беларусов заброшенными шайбами отличились Владислав Кодола, Джефф Плэтт и Шэйн Принс. Британцы победили в основное время в элитном дивизионе ЧМ впервые с 1962 года и сравнялись с беларусами по очкам.

Сборная Канады наконец одержала первую победу на ЧМ-2021. Хотя Норвегия была близка к камбэку и даже ушла со счета 0:2 от Канады, но все равно проиграла – 2:4. Три очка канадцам принесли шайбы Коннора Брауна, Адама Хенрика, который оформил дубль, а также Эндрю Манджапане. В составе сборной Норвегии голами отличились Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен.

Сборная Беларуси идет на пятом месте группы А с четырьмя очками, Великобритания – шестая с четырьмя баллами.

В таблице группы В Канада опережает только Италию. Казахстан имеет в активе 7 очков и идет четвертым. Германия лидирует с девятью баллами.

Чемпионат мира Россия забросила Великобритании 7 шайб, дубль у Бурдасова 22/05/2021 В 15:23