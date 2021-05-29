Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге и сможет сыграть в четвертьфинале.
Фотографией 32-летнего голкипера поделился официальный твиттер национальной команды. Бобровскому предстоит пройти трехдневный карантин в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.
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«Не хочу сосредотачиваться на сложностях, – заявил Сергей, отвечая на вопрос Sport24 о сложности стартовать с четвертьфинала. – Я знаю свою задачу – ловить шайбу, и буду делать все, что в моих силах для этого. Сборная – это мечта, это честь быть здесь. Для меня это что-то особенное».
- Четвертьфиналы будут сыграны 3 июня.
- В четырех матчах группового этапа ворота России защищали Александр Самонов из СКА и Иван Бочаров из московского «Динамо».
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