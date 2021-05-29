Сборная России вышла на пятый матч группового этапа в прежнем составе – из-за повреждений в заявке с Швейцарией не было Андрея Кузьменко, Михаила Григоренко, Константина Окулова и Артема Зуба.

Первый период закончился без голов, а во втором русские реализовали большинство. Антон Бурдасов в конце двухминутного отрезка смело полез на ворота с правого фланга и четко послал шайбу в сетку.

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В третьем периоде ветеран швейцарцев Андрес Амбюль отдал отличный пас с разворота на дальнюю штангу, и Нико Хишер идеально замкнул передачу 37-летнего форварда и сравнял счет.

Но через две минуты Александр Барабанов затащил шайбу в чужую зону, Сергей Толчинский лежа отдал пас на пятак, и Павел Карнаухов снова вывел русскую команду вперед.

А спустя еще две минуты Сергей Толчинский отлично прокинул шайбу мимо защитника, выехал один на один и бросил мимо Рето Берры.

Швейцария сняла голкипера в последние две минуты, но в финальном моменте выпустила Толчинского из виду, и Сергей оформил дубль в пустые ворота.

4:1 – Россия обыграла Швейцарию и одержала четвертую победу в пяти матчах ЧМ-2021.

Россия вышла на единоличное первое место в группе A – у «красной машины» 12 очков и лидерство на предварительном этапе.

Русская сборная сыграет со Швецией 31 мая и с Беларусью 1 июня.

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