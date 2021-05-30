Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил вратарей национальной команды Александра Самонова, который провел на ЧМ-2021 несколько матчей группового этапа, и Сергея Бобровского, который приехал по ходу турнира после вылета «Флориды» из НХЛ.

«Самонов две игры подряд проводит удачно. Сегодня не так важно, кто займет место в воротах сборной России в четвертьфинале. Бобровский, конечно, классом выше, но он и Самонов – два шикарных вратаря. Другое дело, что приезд Бобровского – подспорье для сборной России. То, что он сразу согласился приехать – большой респект. Неважно, кто сыграет в четвертьфинале, нам нужна победа. Мы одна семья!» – цитирует Третьяка «Чемпионат»

Россия выиграла четыре матча группового этапа и один раз уступила.

Самонов защищал ворота в играх с Чехией, Словакией, Данией и Швейцарией, против Великобритании играл Иван Бочаров.

Бобровский прибыл в расположение сборной 29 мая и сел на обязательный карантин. Он сможет сыграть в четвертьфинале.

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