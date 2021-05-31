Сборная России по хоккею выиграла пятый матч из шести на групповом этапе чемпионата мира и квалифицировалась в плей-офф. В шестом туре команда Валерия Брагина в серии буллитов переиграла Швецию. Основное время соперники завершили со счетом 2:2.

Шведы открыли счет на 9-й минуте первого периода в большинстве – удаление Артема Зуба в заброшенную шайбу превратил Йеспер Фрёден с передач Линдберга и Кемпе. При счете 0:1 Россия агрессивно прижала соперника к его воротам, но до третьего периода не могла сравняться счет.

Чемпионат мира Россия вырвала победу над Швейцарией и вышла на 1-е место 29/05/2021 В 15:16

Отыграться удалось на 53-й: Дмитрий Орлов нашел передачей Антона Слепышева, от конька которого шайба влетела в ворота. Уже через 12 секунд Александр Барабанов вывел Россию вперед броском под Адамом Рейдеборном.

Шведы в случае поражения гарантированно покинули бы ЧМ, поэтому они мгновенно бросились в атаку и сравняли счет: Виктор Олофссон прошил Александра Самонова – 2:2. С таким результатом завершились основное время и овертайм 3-на-3.

В серии штрафных бросков от России забросили Морозов, Бурдасов и Тарасенко, у шведов отличились Кемпе и Пудас.

Россия набрала 14 очков и гарантировала себе место не ниже третьего в группе А. Шведы остались пятыми и едут домой.

В заключительном матче группы соперником России станет Беларусь.

Чемпионат мира Россия дожала Данию и одержала 1-ю сухую победу 26/05/2021 В 15:32