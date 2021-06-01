Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал причины поражения сборной Швеции от России на ЧМ-2021 в Риге и сенсационного вылета на стадии группового этапа.

«Не сказал бы, что Россия резко прибавила в ходе игры: мы решали свою задачу. Шведы играли очень вязко и аккуратно, практически не удалялись – знали, что цена ошибки велика. Они исключали провалы в своей и средней зонах, поэтому все шло тяжело.

Сегодня сказалось гендерное воспитание шведов, давно не видел такую Швецию. Они всегда славились высокой выучкой и технической подготовкой, а сегодня были неубедительны», – цитирует Плющева «Чемпионат»

Чемпионат мира Россия обыграла Швецию по буллитам и вышла в плей-офф ЧМ 10 ЧАСОВ НАЗАД

Россия выиграла со счетом 3:2 по буллитам, решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

Шведы впервые в истории не вышли в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира Россия вырвала победу над Швейцарией и вышла на 1-е место 29/05/2021 В 15:16