Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал причины поражения сборной Швеции от России на ЧМ-2021 в Риге и сенсационного вылета на стадии группового этапа.
«Не сказал бы, что Россия резко прибавила в ходе игры: мы решали свою задачу. Шведы играли очень вязко и аккуратно, практически не удалялись – знали, что цена ошибки велика. Они исключали провалы в своей и средней зонах, поэтому все шло тяжело.
Сегодня сказалось гендерное воспитание шведов, давно не видел такую Швецию. Они всегда славились высокой выучкой и технической подготовкой, а сегодня были неубедительны», – цитирует Плющева «Чемпионат».
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