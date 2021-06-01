В первый день лета сборная России по хоккею проведет заключительный матч на стадии группового этапа ЧМ-2021. Сенсации уже были – в плей-офф впервые не вышли шведы – но России такое не грозит. По сути, игра против Беларуси ничего не решает: одни уже готовятся к четвертьфиналу, а другие вылетели.

Россия уже набрала в группе А 14 очков и вышла на первое место. По ходу турнира команда Валерия Брагина победила Чехию и Великобританию, проиграла Словакии, потом исправилась в матчах с Данией и Швейцарией и победила шведов по буллитам. Также в плей-офф из группы вышли Швейцария, Словакия и Чехия.

Белорусы ни на что не рассчитывают, проиграв пять матчей из шести, но приятные моменты все же были. Это минимальная победа над Швецией, испортившая Швеции все расклады на выход из группы, и 2:2 в основное время с Чехией – чехи выиграли только овертайме. И, конечно, куда больше внимания было приковано к белорусам из-за скандала с флагом, а не из-за игры.

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Бело-красно-белый флаг на ЧМ-2021 Фото: Getty Images

По итогам заключительного дня группового этапа Россия может попасть уже в 1/4 на Канаду, которая испытывала серьезные проблемы по ходу турнира и тоже могла остаться без плей-офф. Судьбоносная встреча гарантирована, например, если Россия останется лидером группы, Канада победит Финляндию, а Германия и Латвия разберутся друг с другом в основное время.

Ставки и прогнозы

Россия – 1,23

Беларусь – 10,0

Александр Самонов, сборная России Фото: Getty Images

В ставках на итоговый результат смысла нет – суперфаворит играет с андердогом. Но можно поискать варианты и поставить тотал больше 5,5 за 1,80 или фору больше 2,5 за 1,99. Букмекеры предполагают, что Россия разберется с соперником в основное время.

Где смотреть

Игра начнется в 20:15 по московскому времени, ее в прямом эфире покажет «Матч ТВ». На Eurosport.ru текстовую трансляцию проведет Данил Тармасинов.

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