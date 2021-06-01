Сборной России для первого места в группе было достаточно набрать хотя бы одно очко в заключительном матче предварительной стадии.
Никита Нестеров забросил первую шайбу уже на 37-й секунде. Он получил пас от Михаила Григоренко и неотразимо бросил в касание.
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На пятой минуте Эмиль Галимов набросил на пятак с правого фланга от борта, Владислав Гавриков подставлял клюшку на дальней штанге, но гол записали все же на Галимова. После второй пропущенной шайбы Беларусь заменила вратаря и выпустила Алексея Колосова вместо Константина Шостака.
Но вскоре Максим Шалунов переправил щелчок Никиты Задорова в сетку нового белорусского голкипера.
А менее чем через две минуты Григоренко расстрелял пустой угол после паса Антона Слепышева.
В конце первого периода Никита Нестеров подключился к атаке, получил передачу справа от Владимира Тарасенко, вышел один на один с голкипером и послал шайбу в сетку.
Следующего гола команды ждали больше 1,5 периодов – Дмитрий Воронков улетел в быстрое нападение, схватил пас от Григоренко и добавил шайбу в ворота.
6:0 – русские крупно выиграли у соседей и заняли первое место в группе A.
- Голкипер сборной России Александр Самонов отразил все броски белорусских хоккеистов и сделал второй шатаут на чемпионате мира.
- В четвертьфинале Россия сыграет со сборной Канады. Первый матч плей-офф пройдет в Риге в четверг, 3 июня.
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