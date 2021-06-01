Групповой этап ЧМ по хоккею завершен – есть денек, чтобы перевести дух. Если охарактеризовать происходящее в Риге одним словом, то лучший вариант – «хаос». Даже по меркам не самых звездных чемпионатов турнир получается необычным.

Например, сборная Швеции. По именам далеко не самый мощный состав, как и у всех. Но есть игроки из домашней лиги, несколько звезд КХЛ, горстка энхаэловцев – например, Адриан Кемпе и Рикард Ракелль. «Тре Крунур» неплохо провели концовку группового этапа, но после поражения от России в серии буллитов лишились шансов на четвертьфинал. Лишила шведов этих шансов по факту не Россия, а они себя сами. Уступив в первой игре 0:1 Беларуси – той, что доигрывала на последнем месте в группе без какой-либо борьбы. А ведь после той победы у них еще был овертайм с чехами. Которые, кстати, и сами проспали начало турнира.

Чемпионат мира Россия разгромила Беларусь и вышла на Канаду в 1/4 финала 2 ЧАСА НАЗАД

Швеция громит Швейцарию, Швейцария – Словакию, Казахстан, обычно курсирующий лифтом между элитным и первым дивизионами, чуть не ворвался в четверку группы В, но потерявшие мотивацию норвежцы потянули его за собой. Вишенка на этой мешанине – Канада, попадание которой в четвертьфинал зависело от исхода матча Германия – Латвия. И теперь «кленовые» сыграют с Россией. Какой-то сюр.

Россия же осталась на обочине этого безумия. Хотя после поражения от Словакии и первого периода с Данией показалось, что Брагин и компания вот-вот к нему присоединятся. Но команда быстро пришла в себя – начиная с третьего периода против Швейцарии ее хоккей стал похож на то, что способно принести золото.

Главной проблемой сборной России оказалась чрезмерная вариативность звеньев. Тренеры их меняли, начиная с самого первого матча, когда повреждения получили Михаил Григоренко и Константин Окулов. Григоренко вернулся только к игре против Швеции, а вот Максиму Шалунову пришлось искать новых партнеров – его суперзвено из ЦСКА окончательно рассыпалось. Брагин пробовал его и в центре, и на фланге. С Воронковым, Барабановым, Слепышевым, Галимовым, Бурдасовым. Даже в резерв отправлял.

Сборная России по хоккею Фото: Getty Images

А еще Брагин держал место под нападающего. Капризова не дождался, зато прилетел Тарасенко, который вместе с Орловым впервые сыграл на ЧМ в предпоследнем туре. Форвард «Сент-Луиса» отправился к Бурдасову и Морозову, но на третий период вместо Бурдасова с ними вышел Барабанов. Дебют у звезд НХЛ получился классный: по голевой передаче у каждого плюс победный буллит. А Толчинский, в третьем периоде с Барабановым и Карнауховым закопавший Швейцарию, оказался 13-м нападающим и занял место Тимкина в кажущемся незыблемым питерском чекинг-лайн с Каменевым и Швец-Роговым.

Весь этот лототрон со звеньями – игра с огнем. Пока она Брагину удается: каждый следующий соперник до последнего не знает, в каком виде перед ним предстанет российская команда. Рано или поздно кто-то выстреливает, причем каждый раз кто-то новый. Но при этом команда все еще сырая. Некоторые игроки перед матчем с «Тре Крунур» увидели друг друга вживую едва ли не в первый раз в жизни. Отсюда брак на ровном месте и отсутствие остроты в первых двух периодах при огромном времени владения шайбой. Хочется верить, что за полтора матча у Тарасенко появилось хоть немного химии с новыми партнерами.

Еще один Мистер Икс – Сергей Бобровский. Перфоманс вратарской бригады на чешском этапе Евротура настолько не впечатлил тренеров, что они позвали вылетевшего из Кубка Стэнли Сергея Бобровского, который в Риге выйдет на лед впервые уже в четвертьфинале. В какой он сейчас форме, учитывая не лучшую игру за «Флориду», можно только догадываться. Самое интересное, что Самонов-то уже в порядке – ошибок минимум, групповой этап провел надежно. И кого теперь выпускать против Канады?

Суперклассика в четвертьфинале – худшее, что могло случиться со сборной России. Так вкалывать на групповом этапе, вырвать первое место – все это было для того, чтобы вместо немцев получить самого неудобного соперника. Во-первых, после поражений от Латвии, США и Германии канадцы немного пришли в себя, разозлились и нашли игру. Да, это по-прежнему скорее пародия на сборную Канады, но более-менее качественная. Такую, с которой уже и финнам тяжело. Во-вторых, сценарии матчей России и Канады не всегда поддаются логике. Тут дело в перенастрое российских хоккеистов, которым с детства внушают, что Канада – их главный соперник. Неважно, что в Ригу приехал ее восьмой состав.

В-третьих, негатив будет в любом случае. Победит Россия – скажут, обыграли сборную бензоколонки. Победит Канада в нынешнем виде – с российским хоккеем можно будет заканчивать. В-четвертых, побеждая Канаду, русские эмоционально выгорают и уступают всем, кто ждет их дальше. Как, например, в Турине в 2006-м.

Сейчас команде нужно от этого абстрагироваться. Россия – фаворит чемпионата вместе с Финляндией и США. Впереди соперник, который еле попал в четвертьфинал, показывая блеклую игру почти весь групповой турнир. И его нужно спокойно проходить. Впервые с 2011-го.

Чемпионат мира Бобровский приехал в сборную и сможет сыграть в 1/4 29/05/2021 В 11:31