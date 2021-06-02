Уже 3 июня стартует плей-офф самого безумного и хаотичного чемпионата мира по хоккею! И сразу в четвертьфинале Россия встретится с Канадой, это уже удивительно, а таких крутых пар будет еще три.

Россия – Канада

Такое случается нечасто, но это тот самый кейс: сборная России – явный фаворит матча с канадцами. О главном идеологическом враге в Риге напоминает только форма и флаг. Сборная России тоже находится не в оптимальной форме, но конкурировать командой Брагина канадцы точно не готовы – побеждать с разницей в три шайбы нужно обязательно.

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Сборная России по хоккею Фото: Getty Images

Швейцария – Германия

Швейцарцы – еще одни любители набросать соперникам 5-7 шайб за матч. Правда, все смазывает унизительное поражение от шведов со счетом 0:7. Немцы – не шведы, но довольно крепкая сборная. Только вот на нынешнем ЧМ команду уровня Швейцарии немцы не побеждали. Разобранная Канада, фартовая Латвия, никакая Норвегия и мертвая Италия – все не то. Швейцарцы станут серьезной проверкой, и вряд ли серебряные призеры Олимпиады ее пройдут.

США – Словакия

США – самая стабильная команда из всех сборных чемпионата мира. После поражения в первом туре американцы выдали серию из шести побед подряд, серьезные проблемы испытав только с норвежцами. Словакия запомнилась разве что победой над Россией. Ну, и двумя разносами – 1:8 от Швейцарии и 3:7 от Чехии. Понятно, что с такой обороной ловить против США нечего, поэтому вполне вероятно, что команда Джека Капуано победит с разницей в три шайбы или даже больше.

Сборная США по хоккею Фото: Getty Images

Финляндия – Чехия

Финны и чехи – самая ровная пара плей-офф. Сборная Финляндии проиграла только Казахстану в серии буллитов, а две последних встречи также забрала уже за пределами основного времени. Чешская сборная много забивает и достаточно пропускает. Только за первые две встречи чехи пустили девять шайб, но матч с финнами вряд ли станет столь результативным: Финляндия не любит открытую игру. Вполне вероятно, что команды упрутся, и встреча дойдет до овертайма.

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