Четвертьфиналы между Россией и Канадой – явление не уникальное. Как правило, они случаются, либо когда канадцы долго разгоняются, как в Ванкувере-2010, либо когда привозят не самый мощный состав и занимают третье-четвертое место в группе, как в том же 2010-м, но спустя пару месяцев на ЧМ в Кёльне. То же самое повторилось и в 2011-м.

Ванкуверские «гориллы, выскочившие из клетки» – отдельная история. Сборная России далеко не всегда справляется даже с третьесортными составами канадцев. В 2011-м лишь чудо-гол Алексея Кайгородова принес минимальную победу 2:1, а в 2018-м Россия вовсе проиграла. Многое об уровне той Канады говорит проигрыш в полуфинале швейцарцам.

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Канада в последнее время редко привозит топовые составы на ЧМ, но вне зависимости от состояния является очень неудобным соперником для России. В Ригу отправился слабейший состав «кленовых» едва ли не за весь период, когда они привозят на ЧМ профессионалов. Даже если судить исключительно по именам: ни один игрок не является лидером своей команды. И это не говоря уже о том, что все они из команд, не попавших в плей-офф НХЛ.

Внимание, ведущая тройка сборной Канады: Коннор Браун, Эндрю Манджапане, Адам Хенрик. Они играют во втором-третьем звеньях в «Оттаве», «Калгари» и «Анахайме». Парни в целом неплохие – с появлением Манджапане Канада наконец начала выигрывать. Они набирали некоторые очки в регулярном чемпионате, да и в Риге смотрятся. Только смотрятся они в матчах с Норвегией, Казахстаном и Италией. И то в некоторых случаях на равных с соперниками. А так – рядовые игроки, коих в Канаде десятки.

Канада – Казахстан Фото: Getty Images

Еще несколько форвардов – на вырост. В Северной Америке ЧМ вообще рассматривается скорее как способ заявить о себе, нежели вопрос победы любой ценой. А поэтому в Латвию прилетел надежда «Анахайма» Макс Комтуа, который отметился на чемпионатах всех возрастов. Он провел первый полноценный сезон в НХЛ, теперь пора закрепить успех. В будущем он вполне потянет на второй-третий состав Канады, но пока еще зеленоват. Ну и совсем юный Коул Перфетти – 19 лет, пока ни одного матча в НХЛ. Всего два года назад он выступал на Кубке Глинки/Гретцки, главном юниорском международном турнире. На этом канадская атака пока заканчивается. Остальные отправляют шайбу в случайную точку площадки и даже не бегут за ней дальше.

Но по сравнению с обороной атака сборной Канады – еще куда ни шло. Она, по крайней мере, есть. Защита у «кленовых» в матче против США отсутствовала как явление. Что-то вырисовалось к игре с финнами – спасибо опытному тренеру Жерару Галлану, который выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первый год существования франшизы. Формально линия состоит из игроков, которых знают только специалисты и фанаты их команд. По факту, в обороне Канада на групповом этапе играла лишь по праздникам. Именно это в первую очередь привело к тому, что сильнейшая хоккейная нация следила за матчем Германия – Латвия. Даже когда канадцы вели в одну шайбу в решающем матче против финнов, они продолжали играть в открытый хоккей, не особо вспоминая о своей зоне.

В воротах Дарси Кюмпер – прогрессирующий голкипер «Аризоны» с неплохой статистикой: коэффициент надежности 2,56 и 90,7% отраженных шайб в регулярке. Но в Риге он отбивает на порядок меньше. А гол от американцев после ошибки за воротами – классика вратарских фейлов.

Канада собрала анти-дрим-тим. Пародия на легендарную сборную, ее неудавшийся клон. И все равно она опасна для сборной России. Причин две.

Первая: у российских хоккеистов с детства вырабатывается чрезмерная реакция на соперников с паспортом и изображением кленового листа. Противостояние с канадцами преподносится как квинтэссенция хоккея. И когда нужно против этой самой Канады играть, ноги начинают трястись. На этом неоднократно обжигался Олег Знарок, у которого всегда был полный порядок с мотивацией игроков, но с «кленовыми» его команды постоянно перегорали. О недонастрое против Канады речи не будет, даже если за соперника выйдет команда дворников. Здесь проблема ровно зеркальная.

Вторая: тот самый Жерар Галлан. За семь матчей группового этапа он превратил народное ополчение в какое-то подобие команды, способное решать базовые задачи. Он поставил ее на колеса и заставил ехать, а это уже определенный прогресс. Ни по именам, ни по игре до сборной России эта Канада за сутки не дотянется. Но она теперь способна на сюрпризы, а скоротечные турниры этими сюрпризами и коварны. За одну игру на вылет может случиться что угодно. Хорошо бы, чтобы «что угодно» в Риге случилось с кем-нибудь другим.

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