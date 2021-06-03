На чемпионате мира по хоккею стартуют матчи навылет. Главная вывеска четвертьфиналов – историческое противостояние Россия – Канада. Судьбоносная встреча стала возможной благодаря сверхуспешной игре на групповом этапе одних и неожиданному провалу других.

Россия катком прошлась по группе А, набрала 17 очков и вышла в плей-офф с первого места. По ходу турнира команда Валерия Брагина проиграла лишь один раз – Словакии во втором туре. Все остальное – только победы: над Чехией, Великобританией, Данией Швейцарией и Беларусью в основное время, а шведов в предпоследнем туре сборная России обыграла по буллитам.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

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Канада же испытывала серьезные проблемы по ходу турнира и даже могла остаться без плей-офф. «Кленовые» вместе с Италией безнадежно болтались в хвосте группы В и одержали первую победу только в третьем туре. Дальше было еще два подряд выигрыша, но в заключительном матче группового этапа канадцы проиграли Финляндии и вышли с четвертьфинал лишь благодаря победе Германии над Латвией.

По признанию многих экспертов, сборная Канады привезла на ЧМ-2021 едва ли не слабейшую команду в XXI веке. Очень вовремя для команды Валерия Брагина, ведь Россия не побеждала «кленовых» в плей-офф с 2014 года! За это время накопилось уже 4 поражения подряд, если считать Кубок мира-2016. Кажется, лучшее время для реванша наступило.

Латвия – Канада. ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Главная интрига перед матчем – сыграет ли Сергей Бобровский? Сегодня кипера «Флориды» официально включили в заявку на турнир, и главный тренер сборной Канады Жерар Галлан признался, что в воротах ждет именно его. У штаба Галлана даже готовы заметки по нему. Правда, комментатор Первого канала Андрей Юртаев поделился инсайдом, что на матч с «кленовыми» все-таки выйдет Александр Самонов. Причин не доверять ему у Брагина нет: вратарь СКА надежно и с минимумом ошибок провел групповой этап. Но за Бобровским – имя и статус. Так кто же появится в основе? Узнаем совсем скоро.

Ставки и прогнозы

Россия – 1,74

Канада – 4,10

Судя по котировкам, в успех Канады в этом матче никто не верит. Если не любите ставки на итоговый результат, можно поискать варианты и поставить тотал больше 5,5 за 2,23 или фору меньше 1,5 за 2,25.

Где смотреть

Игра начнется в 20:15 по московскому времени, ее в прямом эфире покажет Первый канал. Если успеть к телевизору не получится – залетай в текстовую трансляцию Eurosport.ru – главные события жаркого противостояния для вас подсветит Денис Ельфин.

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