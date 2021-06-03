Сборная России проиграла Канаде в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге – 1:2.
Россияне шли безусловным фаворитом матча и открыли счет на 34-й минуте – отличился Евгений Тимкин. Канадцы отыгрались в начале третьего периода, когда Адам Хенрик реализовал численное большинство. Матч прикатился в овертайм, в котором канадцы вырвали победу на 63-й минуте благодаря шайбе Эндрю Манджапане.
В результате Россия в один год проиграла канадцам на молодежном чемпионате мира, юниорском чемпионате мира и взрослом ЧМ. Все три раза в плей-офф.
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- В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с Чехией, которая обыграла Финляндию.
- В другом матче 1/2 финала встретятся США и Германия. Полуфиналы состоятся 5 июня.
- Россия в четвертый раз подряд уступила Канаде в матче чемпионата мира.
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