Какая сборная Канады должна прилететь на ЧМ, чтобы ее обыграла Россия? Наверное, детско-юношеская. И то вопрос: сейчас атаку российской команды останавливал 18-летний Оуэн Пауэр. Любительская? Половина канадской команды не всегда пробивается в основу клубов НХЛ из нижней половины таблицы. Даже великий и ужасный Эндрю Манджапане не лидер «Калгари» и вряд ли им когда-то станет. Видимо, никакая.

Что изменилось в сборной Канады за период между провальным групповым этапом и четвертьфиналом? Отточилось звено Браун – Манджапане – Хенрик. Манджапане, вышедший на лед в середине группового этапа, спас команду от исторического позора. Вместе с поражениями Латвии от Германии и Казахстана от Норвегии. «Кленовые» взбодрились, разогнались, но на какой-то принципиально новый уровень за пару дней все равно выйти не могли.

Россия VS Канада Фото: Eurosport

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В траур российский хоккей могли отправить два фактора: перенастрой игроков на команду под названием «сборная Канады» и тактические хитрости Жерара Галлана. В итоге сыграли оба, к которым добавился еще один.

Игроки из НХЛ канадцев не боятся: они с ними и против них играют каждый день. Что-то сказать против кого-то конкретно из КХЛ тоже сложно. Звено Каменев – Тимкин – Швец-Роговой было лучшим из нападения, недаром единственная шайба – на их счету. В каждое вбрасывание вгрызались Воронков с Морозовым, вспоминая обидное поражение в финале МЧМ-2020. Но в целом было видно: как только матч пошел не по сценарию, сборная России задрожала. Пошли ошибки вроде обреза Нестерова перед воротами во втором периоде или подарка канадцам от Гаврикова после отскока от лицевого борта в третьем. Команда стала бояться пропустить и проиграть. В овертайме она окончательно развалилась.

Галлан всего за сутки не мог поставить команде суперкомбинационную игру. Поэтому просто подстроился под слабости сборной России. Обратил внимание на вялый выход из зоны. Дал установку: всем трем нападающим бронепоездом мчать на российскую заднюю линию вне зависимости от результата вбрасывания. В итоге российским игрокам даже в средней зоне оказаться с шайбой было тяжело, а возле чужих ворот силы подавно заканчивались. Результат – большинство атак проходили возле бортов. При этом энергии на это ушло столько, что в концовке стали серьезно уступать в скорости. В том числе Брауну, Манджапане и Хенрику, которые выходили на лед через смену.

А еще у России слабое меньшинство. Можно долго рассуждать, что удаления Тарасенко, после которого Канада сравняла, не было. Или что судьи пропустили пару нарушений в исполнении «кленовых». Факт – Канаде помогла игра в неравных составах. Точка.

Россия VS Канада Фото: Eurosport

И ведь даже здесь все можно было поменять, перестрой тренерский штаб игру. Канадцы прощали ошибки, транжирили моменты, им не хватало мастерства для замыкания большинства моментов. Этим можно и нужно было пользоваться. Но как, Брагин и компания так и не придумали. Они весь турнир тасовали звенья и вроде пришли к финальной схеме. Но плана Б на случай, если она не сработает, не оказалось.

Теперь ошибками канадцев будут пользоваться в полуфинале американцы. Россия же в этом сезоне проиграла Канаде на всех уровнях: юниорском, молодежном и взрослом. Что же нужно для победы – загадка, ответ на которую мы узнаем теперь нескоро.

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