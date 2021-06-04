Сборная России проиграла Канаде на чемпионате мира – «Красная машина» не может переехать канадцев на мировых первенствах уже 10 лет, а в 2021-м российские команды проиграли канадским сразу на трех уровнях: взрослом, молодежном и юниорском. Болельщики справедливо негодуют в твиттере, ведь за соперников в Латвии не выступило ни одного топ-хоккеиста.
- «В сборной должны играть только представители КХЛ! Нхловцы не мотивированы играть против своих кормильцев из Северной Америки», – уверен пользователь Yuriy Ponazhev.
- «Очевидно, Брагин не тренер взрослой сборной – поражение полностью тренерское. Ротенбергу пора в отставку, при нем стабильный регресс», – считает Nikolay.
- «Одно и то же каждый год... Забудьте уже о красной машине – серый тарантас, как-то так», – заявил аккаунт «Путин и медведи».
- «Пока эта питерская шайка управляет хоккеем в России, ждать хороших результатов не стоит», – убежден «Ферзь Южноуральский».
- «Сборная клоунов, без флага и гимна!!!» – выдал Vaclav Gusion.
- «Стыд и позор. Проиграть команде цыган, которые выехали на игру под флагом Канады. Тьфу!» – сокрушается «Гиббон Мохито».
Россия VS Канада
Фото: Eurosport
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Россия оказалась мертвее Канады. Брагин провалил игру
Но есть и те, кто осознает, что не нужно ставить крест на сборной из-за одного поражения.
- «Какой позор?! Вышли в 1/4 с первого места в группе. Молодцы российские хоккеисты, но это ЧМ, все хотят выиграть», – считает Благомир.
- «Жаль, конечно, но это игра. Бывает. Считаю, канадцам повезло, да и судейство странное...» – написала Emiliya.
- «Ребята, мы все равно вас любим. И болеем, и расстраиваемся, и радуемся вместе!» – заверяет Zoya Bis.
Россия VS Канада
Фото: Eurosport
Похожей позиции придерживаются хоккейные эксперты. Большинство считает, что поражение канадцам – не конец света.
- «Позор? Такие слова ни в коем случае нельзя говорить, хотя у нас будет достаточное количество людей, которые захотят так сказать. Вечер для нас недобрый», – цитирует «Матч ТВ» двукратного победителя Кубка Гагарина Алексея Бадюкова.
- «Старались, играли, боролись, но проиграли. Это Канада, и эти матчи всегда стоят особняком от всех других, как бы там ни было. Наша команда уступила в борьбе – пропустила момент, упустила игрока, забившего гол. Бывает, что сделаешь. Одна ошибка решила все», – объяснил ТАСС поражение экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.
- «Категорически не согласен, что это позор. Мы проиграли Канаде, а не Италии. В четвертьфинале, в овертайме. Хорошая игра была. Тактическая борьба. Канадцы выстроили капканы. Ждали своего момента до овертайма. То, что мы не выиграли, – это хоккей в его лучшем воплощении. Была тактическая борьба, в которой канадцы лучше преуспели, чем мы», – приводит «Матч ТВ» слова чемпиона мира Андрея Николишина.
ПОРАЖЕНИЕ ОТ КАНАДЫ – ПОЗОР?
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