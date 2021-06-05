Сборная Канады вслед за Россией победила команду США и вышла в финал чемпионата мира.
«Кленовые листья» удачно начали матч, открыв счет на 3-й минуте в контратаке – отличился Брендан Пирри.
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Ближе к середине первого периода сборная США забрала шайбу и начала серию атак на канадские ворота. После пары нереализованных моментов Кристиан Воланин нанес бросок от синей линии, а Колин Блэкуэлл переправил шайбу в ворота.
Но вместо того, чтобы продолжать давить во втором периоде, американцы отдали соперника шайбу и снова пропустили в начале периода, не уследив за главным звеном канадцев Браун – Манджапане – Хенрик.
Начало третьего периода – также за канадцами. Американцы упустили Манджапане, и тот оформил дубль.
Американцы быстро вернулись, интригу возродил Саша Хмелевский.
Но на большее США не хватило, а в конце Джастин Данфорт поразил пустые ворота – 4:2.
- Второй финалист определится в матче Финляндия – Германия.
- Россия проиграла Канаде в овертайме четвертьфинального матча – 1:2 ОТ.
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