Опубликовано 05/06/2021 в 12:53 GMT | Обновлено 05/06/2021 в 13:07 GMT

Защитник сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов поделился ощущениями от выступления национальной команды на ЧМ-2021. В четвертьфинале Россия проиграла Канаде.

«Обидно, очень обидно. В раздевалке все сидели грустные. Не хотелось заканчивать так сезон. Особенно ребята, которые два месяца были в «пузыре». Мы находились в такой же ситуации, когда в прошлом году играли в плей-офф НХЛ в Торонто. Несладко без родных, без семей на сборах. Только тренировки, постоянно надо находить какой-то позитив. А это был первый чемпионат мира для многих ребят. Да, может быть, у меня турнир получился нормальным. Но что об этом говорить, когда мы не выиграли чемпионат мира. В этом нет никакого смысла, кто теперь об этом вспомнит», – приводит слова Орлова «СЭ».

Команда Валерия Брагина уступила Канаде в четвертьфинале со счетом 1:2. Победную шайбу в овертайме забросил Эндрю Манджапане.

В предварительном этапе Россия заняла первое место, проиграв только Словакии.

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