Народный артист России Александр Розенбаум раскритиковал работу русских спортивных медиа перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2021 между Россией и Канадой.

«Господа спортивные журналисты и комментаторы, в первую очередь. После вчерашнего матча не могу не высказаться. Более непрофессиональных, самовлюбленных людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра – это игра, а не разнарядка тех или иных организаций.

Накачивая людей безответственным подходом – да мы их! – вы ушатали великую хоккейную страну Канаду до уровня Уганды. Тем самым вы оказали медвежью услугу нашим ребятам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли – потому, что это была Канада, а не Уганда.

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Ваши комментарии, кроме упоенности, с которой вы себя в них несете, не имеют ничего общего со спокойными, взвешенными разговорами тех, кто думал прежде всего об игре, уважал силу и класс соперников. Тем слаще были победы наших спортсменов.

Вы вообще соображали, когда говорили, что неплохо было бы убрать Канаду под ноль? Вы несете такую самовлюбленную белиберду, от которой вянут уши миллионов людей. Прекращайте заниматься делом, которому вы не умеете служить. Попросите Кирилла Набутова, Анну Дмитриеву, Геннадия Орлова... Вспомните Розанова, Гендлина, Маслаченко.

И научитесь уважать противников. Будьте скромнее. Это всегда вызывает уважение», – написал Розенбаум в инстаграме.

Музыкант выложил в инстаграм обложку газеты «Спорт-Экспресс». Вероятно, его возмутила колонка журналиста Михаила Зислиса на первой полосе номера от 3 июня с заголовком «Такой Канаде проиграть нельзя!»

Россия вылетела от Канады в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021 со счетом 1:2.

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