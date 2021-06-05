В финальном матче чемпионата мира-2021 встретятся сборные Канады и Финляндии.

«Кленовые листья» в первом полуфинале прошли США со счетом 4:2. Дубль сделал форвард Эндрю Манжипан. Финны одолели Германию в вечерней сессии со счетом 2:1. Ииро Пакаринен и Ханнес Бьорнинен забросили две шайбы в первом периоде, Маттиас Плахта сократил отставание на 32-й минуте. Немцы сняли вратаря в заключительные минуты, но так и не сравняли счет и лишились шансов на золото.

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Канада и Финляндия сыграют друг с другом во втором финале чемпионата мира подряд. В 2019-м финны одержали волевую победу со счетом 3:1 и выиграли первый титул за восемь лет. Решающий матч на ЧМ-2021 пройдет на «Арене Рига» в воскресенье, 6 июня, и начнется в 20:15 по московскому времени.

США и Германия сыграют во встрече за бронзовые медали. Они выйдут на лед в 15:15 мск.

Сборная России вылетела из турнира на стадии четвертьфинала. Русские хоккеисты уступили канадцам в овертайме со счетом 1:2.

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