В финальном матче чемпионата мира-2021 встретятся сборные Канады и Финляндии.
«Кленовые листья» в первом полуфинале прошли США со счетом 4:2. Дубль сделал форвард Эндрю Манжипан. Финны одолели Германию в вечерней сессии со счетом 2:1. Ииро Пакаринен и Ханнес Бьорнинен забросили две шайбы в первом периоде, Маттиас Плахта сократил отставание на 32-й минуте. Немцы сняли вратаря в заключительные минуты, но так и не сравняли счет и лишились шансов на золото.
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Канада и Финляндия сыграют друг с другом во втором финале чемпионата мира подряд. В 2019-м финны одержали волевую победу со счетом 3:1 и выиграли первый титул за восемь лет. Решающий матч на ЧМ-2021 пройдет на «Арене Рига» в воскресенье, 6 июня, и начнется в 20:15 по московскому времени.
- США и Германия сыграют во встрече за бронзовые медали. Они выйдут на лед в 15:15 мск.
- Сборная России вылетела из турнира на стадии четвертьфинала. Русские хоккеисты уступили канадцам в овертайме со счетом 1:2.
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