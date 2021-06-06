Комментатор канадского телеканала TSN Горд Миллер раскритиковал отношение в России к бренду «Красная машина».

«Думаю, русские до сих пор прикладывают все усилия, чтобы выяснить [причины поражения от Канады в 1/4 финала ЧМ-2021]. И они наверняка разозлены из-за этого.

Я хочу, чтобы это прозвучало с уважением, но мне кажется, вокруг российского хоккея есть некий миф. И вы гонитесь за этим мифом... Большая «Красная машина», о ней речь. Мы друзья со Славой Фетисовым, мне он очень нравится. Когда я слышу, как он говорит про возвращение славных дней русского хоккея... Были ли они так хороши?

Чемпионат мира Россия опустилась на одну строчку в рейтинге IIHF после ЧМ-2021 8 ЧАСОВ НАЗАД

Россия выиграла много чемпионатов мира и Олимпиад, куда энхаэловцы не могли приехать. Но в соревнованиях «лучшие против лучших» Россия (или СССР) проиграла в 1972, 1976, 1984, 1987, 1991, 1996 годах. С энхаэловцами вы взяли, наверное, всего две олимпийские медали.

– Мы любим вспоминать 2008-й в Квебеке.

– Ну, это все-таки чемпионат мира, а мы говорим обо всех лучших на льду. Да, вчистую выиграли Кубок Канады-1981. Но когда приезжают сильнейшие, у России не лучшие результаты.

Поймите, я не критикую русский хоккей, он дал миру много выдающихся игроков. Но вы преследуете цель, идею, которой не существует. Ее не было. Советские команды доминировали в 1970-е, но на чемпионатах мира, куда канадцы не отправляли так называемых профессионалов. Думаю, вам стоит переосмыслить, чего вы пытаетесь добиться», – сказал Миллер в интервью «Спорт-Экспрессу»

Россия уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира-2021 со счетом 1:2 (ОТ).

Русская сборная действительно взяла две олимпийские медали на турнирах с участием хоккеистов из НХЛ – серебро в Нагано-1998 и бронзу в Солт-Лейк-Сити-2002. Она выиграла Олимпийские игры-2018 в Пхёнчхане, но в Южную Корею не приехали легионеры из Северной Америки.

Чемпионат мира Система и везение. Как Галлан привел ноунеймов к золоту 17 ЧАСОВ НАЗАД