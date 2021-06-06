Сборная США стала бронзовым призером чемпионата мира-2021, разгромив в утешительном финале Германию.
Немцы достойно держались первые 27 минут, перебрасывая соперника и пропустив только после от Кристиана Воланина (7-я минута). Дальше начался провальный отрезок, в течение которого у США отличились Конор Гарланд (27), Джэк Друри (29), Джейсон Робертсон (32) и Тревор Мур (33). До конца периода Германия две минуты играла впятером против троих, но не вскрыла Кельвина Петерсена.
Лишь на 51-й минуте Доминик Биттнер спас немецкую команду от сухого поражения, но почти сразу Райан Донато восстановил отрыв в 5 шайб. 6:1 – счет больше не изменился.
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Ранее США и Германия встречались на групповой стадии, и тогда победа американцев вышла куда более тяжелой – 2:0, вторую шайбу победители забросили в пустые ворота.
- Американцы взяли четвертую бронзу с 2013 года.
- Золото позже разыграют сборные Финляндии и Канады.
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