Сборная США стала бронзовым призером чемпионата мира-2021, разгромив в утешительном финале Германию.

Немцы достойно держались первые 27 минут, перебрасывая соперника и пропустив только после от Кристиана Воланина (7-я минута). Дальше начался провальный отрезок, в течение которого у США отличились Конор Гарланд (27), Джэк Друри (29), Джейсон Робертсон (32) и Тревор Мур (33). До конца периода Германия две минуты играла впятером против троих, но не вскрыла Кельвина Петерсена.

Лишь на 51-й минуте Доминик Биттнер спас немецкую команду от сухого поражения, но почти сразу Райан Донато восстановил отрыв в 5 шайб. 6:1 – счет больше не изменился.

Чемпионат мира «Сборная клоунов». Фанаты в ярости от поражения Канаде 04/06/2021 В 06:11

Ранее США и Германия встречались на групповой стадии, и тогда победа американцев вышла куда более тяжелой – 2:0, вторую шайбу победители забросили в пустые ворота.

Американцы взяли четвертую бронзу с 2013 года.

Золото позже разыграют сборные Финляндии и Канады.

Чемпионат мира Россия оказалась мертвее Канады. Брагин провалил игру 03/06/2021 В 21:10