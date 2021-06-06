Опубликовано 06/06/2021 в 19:54 GMT | Обновлено 06/06/2021 в 20:09 GMT

Первый период остался за Финляндией: Канада нахватала удалений, и Микаэль Руохомаа отправил шайбу в ворота, оказавшись первым на пятаке.

Финны уверенно засушили канадцев в начале встречи, но во втором сами начали удаляться. Результат – шайба Максима Комтуа на добивании после броска Эндрю Манджапане.

Чемпионат мира США завоевали бронзу чемпионата мира-2021 ВЧЕРА В 14:27

До перерыва канадцы забросили еще одну шайбу, снова с добивания, но судьи отменили гол, зафиксировав миллиметровый офсайд, а в третьем периоде опять вышли вперед благодаря голу Петтери Линдбома.

Чтобы сравнять счет, канадцам снова понадобилось численное преимущество: его реализовал Адам Хенрик.

Основное время так и завершилось со счетом 2:2, в результате чемпион мира определялся в овертайме – впервые в истории финалов экстра-тайм игрался в формате 3 на 3. В результате выхода 2 в 1 Ник Пол забросил золотую шайбу – 3:2 ОТ.

Сборная Канады стала чемпионом мира в 27-й раз – она повторила рекорд сборных России/СССР.

Канадцы взяли реванш за поражение в финале двухлетней давности (1:3).

Чемпионат мира Система и везение. Как Галлан привел ноунеймов к золоту 17 ЧАСОВ НАЗАД