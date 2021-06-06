24 мая. Сборная Канады с игроками низких звеньев клубов, не попавших в плей-офф НХЛ, и трех парней, вообще не выступавших на взрослом уровне, потерпела третье подряд поражение на ЧМ. Худшего старта у «кленовых» не было за всю историю.

1 июня. Проиграв финнам в серии буллитов, канадцы отправились смотреть матч Германия – Латвия. Если бы те сыграли вничью в основное время, Канада осталась бы без четвертьфинала. И это им еще повезло, что накануне Казахстан проиграл Норвегии.

3 июня. Перед четвертьфиналом с Россией все дружно заранее хоронят эту команду – им повезло уже выйти из группы, куда дальше-то?

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6 июня. Сборная Канады уступала финнам 1:2 за 10 минут до конца третьего периода. Суоми такие ситуации щелкают, как орехи – сначала они высушили чехов, затем немцев. Два года назад Юкка Ялонен ставил Финляндии такую же игру и добился успеха. Но тут на ровном месте удаляется Микаэль Руохомаа, и канадцы быстро сравнивают. У них вообще теперь бронебойное большинство. Спустя примерно 40 минут «кленовые» подняли чемпионский кубок в 27-й раз. Идеальная концовка для самого странного ЧМ в новейшей истории.

Канада – США Фото: Getty Images

Логики в этом турнире было немного, но без нее у Канады не было бы золота. А найти ее не так уж и сложно. Без топовых исполнителей у команды оставался топовый тренер – Жерар Галлан. Он – специалист по кучкам ноунеймов: в 2018-м коуч довел «Вегас» до финала Кубка Стэнли. Те «Голден Найтс» состояли из игроков, которых не бронировали на драфте расширения клубы НХЛ. То есть, не самые нужные ребята. Сейчас Джонатан Марчессо, Марк Стоун и перезагрузившийся Марк-Андре Флёри – звезды.

И вот Галлан принялся за работу. Ему повезло: по ходу группового этапа на лед вышел Эндрю Манджапане. Тоже не ключевой, но прибавивший за сезон форвард «Калгари Флэймс». Жерар таких любит. Он поставил Манджапане в первое звено к Коннору Брауну и Адаму Хенрику – игрокам, которые хоть что-то представляли из себя в этом составе. Получилась неплохая тройка, которая помогла добыть три победы. Да, над Норвегией, Италией и Казахстаном. Но Галлан выиграл время, чтобы навести порядок в обороне – уже в конце группового этапа финнам было не так просто с ней справиться.

Поблагодарив фортуну за везение и немцев с латвийцами за честную игру, тренер подготовил команду к России. Более мастеровитой по именам, но, как оказалось, без химии в звеньях. Надавил на болевые точки: вбрасывания (в российском хоккее беда с центрфорвардами) и большинство. Проблем по-прежнему было полно: канадцы много ошибались, плохо реализовывали моменты, но против задрожавших в овертайме российских игроков и так было достаточно.

Против сборных США и Финляндии вышла готовая команда, где все знают свое место. Минимум ошибок, великолепное большинство, да и с американцами канадцы знакомы лучше, чем кто бы то ни было. А тройка Браун – Манджапане – Хенрик к тому моменту была уже не просто неплохой, а лучшей на турнире. Чтобы победить финнов, оставалось одно: добавить глубины нападению. Одним звеном Суоми не взять – они его задушат. И Канада это сделала – практически из ниоткуда возникли Максим Комтуа и Ник Пол. Галлан прокачивал сборную Канады каждый день ее пребывания в Риге.

В этом финале вполне могла победить и Финляндия. Встретились две системы. Только одна подготовила команду еще до ЧМ, то вторая делала это в авральном режиме прямо по ходу. И первая система оказалась к этому не готова.

Чемпионат мира в очередной раз доказал, что с мощными тренерскими решениями можно выиграть даже без звезд в составе. Ну и капелькой везения – без него все-таки никуда. Многие сравнивают эту историю со сказкой про Золушку. Но Канада – никакая не Золушка. Это Канада, в каком бы виде она ни была.

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