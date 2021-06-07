Международная федерация хоккея (IIHF) представила обновленный рейтинг команд по итогам чемпионата мира-2021 в Риге.

Сборная России опустилась на одну позицию и стала третьей. На ЧМ-2021 команда Валерия Брагина вылетела в четвертьфинале, проиграв Канаде в овертайме. в Рейтинг российской команды насчитывает 3050 баллов. Вышедшая в финал сборная Финляндии поднялась с третьей строчки на вторую и имеет в своем активе 3125 очков. Сборная Канады сохранила первое место с 3125 баллами.

Обладательница бронзовых медалей, сборная США, переместилась с шестой позиции на четвертую – у американцев 2 945 баллов. Ставшая четвертой Германия поднялась на рекордное для себя пятое место. Полностью рейтинг доступен здесь

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