Бывший защитник «Рейнджерс» и «Коламбуса» Федор Тютин раскритиковал вице-президента ФХР и главу штаба сборной России Романа Ротенберга.

«Ротенберг узурпировал власть. Занимается делами, в которых он совершенно некомпетентен. Абсолютно все подчинено одному человеку, который не считает нужным перед кем-то отчитываться. Так быть не должно. Везде вранье, лицемерие и цензура. Критика не воспринимается, а отсюда идет отсутствие каких-либо выводов и прогресса.

Мания величия Ротенберга теперь не ограничивается ролью менеджера. Он возомнил себя великим тренером. Насколько я знаю, когда тренеры попадают к Ротенбергу – они перестают быть тренерами. Он все берет на себя, вплоть до определения состава, а во время матчей с трибуны командует кого выпускать и что делать. Это уже за гранью! Нигде в мире такого нет.

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Но, видимо, Ротенберг решил создать совершенно новую систему. С одной стороны, он моментально отбирает у тренеров право голоса и не дает им реализовывать свои идеи так, как они видят игру. При этом у него всегда под рукой есть те, на кого можно все свалить.

– Откуда у вас информация, что Ротенберг во время матчей указывает тренерам, что делать?

– Я про это слышал уже давно. Началось это не на последнем чемпионате мира. Ротенберг такие методы начал практиковать еще в СКА.

Ни одного золота чемпионата мира. Это разве не показатель? Насколько я себя помню, всегда и на всех уровнях перед сборной России ставилась одна задача — первое место. И этого результата нет уже семь лет. <…>

Как детям расти и прогрессировать? Почему бы не сделать в каждом регионе по интернату? Пацанам из глубинки не так уж просто пробиться. Зачастую это дело случая. В том числе из-за той же коррупции. Так как я сейчас работаю детским тренером в США, знаю это не понаслышке.

Ко мне постоянно обращаются родители детей из России, и каждый говорит одно и то же: «пожалуйста, помогите устроить ребенка к вам». Они объясняют это тем, что в детском хоккее в России сплошная коррупция. «Денег нет? Ты не играешь», – такая схема повсеместна. Лучше бы Ротенберг этой проблемой занялся, чем гордился какой у него крутой клуб СКА», – заявил Тютин в интервью Sport24

Роман Ротенберг стал первым вице-президентом ФХР и руководителем штаба национальной сборной в декабре 2014 года.

Сборная России последний раз побеждала на чемпионатах мира в мае 2014 года. Также русские хоккеисты завоевали золотые медали на Олимпиаде-2018 без участия игроков НХЛ.

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