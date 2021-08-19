Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание группового этапа ЧМ-2022 в Финляндии.

Сборная России стартует на групповом этапе с матча против Словакии. А завершит групповой турнир игрой против главного исторического соперника – сборной Канады. Полное расписание российской команды команды на турнире – ниже. Все матчи пройдут в Хельсинки.

Россия – Словакия, 13 мая, 16:20 (мск)

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Россия – Казахстан, 15 мая, 16:20 (мск)

Россия – Германия, 16 мая, 20:20 (мск)

Россия – Италия, 18 мая, 16:20 (мск)

Россия – Дания, 21 мая, 12:20 (мск)

Россия – Швейцария, 22 мая, 20:20 (мск)

Россия – Канада, 24 мая, 20:20 (мск)

Чемпионат мира 2022 года пройдет в городах Финляндии Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

На ЧМ-2021 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю – сборной Канады.

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