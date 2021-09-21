21 сентября в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа чемпионата-2023, который пройдет в России.

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В мероприятии приняли участие: президент ФХР Владислав Третьяк, президент IIHF Рене Фазель, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

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«Рад быть здесь, я приезжал в 1983 году в Ленинград и с тех пор люблю этот город. Когда я приехал вчера вечером, все эти огни на улицах. Город сильно отличается от всех других. Здорово, что здесь будет чемпионат мира и он пройдет на новенькой арене. Помню и 2000 год, когда Владимир Путин открывал чемпионат мира в новом Ледовом дворце. И Ледовый – до сих пор отличная арена, но теперь в Петербурге будет одна из самых больших в мире арен.

В 2023 году на чемпионате мира сыграет сборная России, а не команда Олимпийского комитета России, мир вернется в норму. Все знают прекрасно, на каком высочайшем уровне организуют в России крупные турниры. Ждем чемпионат мира в Петербурге, ждем молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске», – сказал Рене Фазель по сообщению «Р-Спорт»

Чемпионат мира запланирован в Санкт-Петербурге на май 2023 года.

К турниру обещают построить новый ледовый дворец на 20 тысяч зрителей.

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