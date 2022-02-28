Международная федерация хоккея объявила об отстранении России и Беларуси. Национальные команды этих стран не допущены до участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Тампере и Хельсинки, а также в ближайших молодежных и юниорских ЧМ.
Вместо России и Беларуси на турнире сыграют Австрия и Франция. IIHF также лишила Россию МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. Ранее инсайдеры сообщали, что вдобавок Санкт-Петербург останется без взрослого чемпионата мира-2023, однако этот турнир в пресс-релизе IIHF не упомянут.
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Решение распространяется и на клубные турниры: белорусский «Гомель» отстранен от мартовского IIHF Continental Cup.
КХЛ
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Кроме того, хоккейные федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура. Об этом сообщил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Организаторами турниров рассматривается вопрос о приглашении другой команды на замену.
Рижское «Динамо» вышло из состава КХЛ – клуб последовал примеру финского «Йокерита».
А легенда НХЛ Доминик Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов игроков из России.
Источник: IIHF, официальный сайт Шведской хоккейной ассоциации.
КХЛ
Рижское «Динамо» вышло из состава участников КХЛ
МЧМ-2022
Гретцки призвал не пустить сборную России на МЧМ-2022 в Канаде
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