Международная федерация хоккея объявила об отстранении России и Беларуси. Национальные команды этих стран не допущены до участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Тампере и Хельсинки, а также в ближайших молодежных и юниорских ЧМ.

Вместо России и Беларуси на турнире сыграют Австрия и Франция. IIHF также лишила Россию МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. Ранее инсайдеры сообщали, что вдобавок Санкт-Петербург останется без взрослого чемпионата мира-2023, однако этот турнир в пресс-релизе IIHF не упомянут.

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Решение распространяется и на клубные турниры: белорусский «Гомель» отстранен от мартовского IIHF Continental Cup.

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Кроме того, хоккейные федераций Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура. Об этом сообщил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Организаторами турниров рассматривается вопрос о приглашении другой команды на замену.

Источник: IIHF, официальный сайт Шведской хоккейной ассоциации.

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