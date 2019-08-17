Кубок мира может пройти в 2021 году вместо Матча всех звезд НХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что следующий розыгрыш Кубка мира может пройти в 2021 году вместо Матча всех звезд.

«Это был бы мини-турнир продолжительностью в неделю или около того. То есть, к обычному перерыву на МВЗ прибавляется несколько дней, и в это время проводится международный турнир. Если мы пройдем следующий этап переговоров, этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем», – цитирует Дэйли Sportsnet.

Последний Кубок мира проводился в 2016 году. В финале Канада в серии до двух побед обыграла сборную Европы.

Первоначально Кубок мира должен был состояться в 2020 году, но его перенесли из-за угрозы локаута в НХЛ.

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