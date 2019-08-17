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Кубок мира может пройти в 2021 году вместо Матча всех звезд НХЛ
Для этого НХЛ и профсоюзу игроков нужно прийти к соглашению.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что следующий розыгрыш Кубка мира может пройти в 2021 году вместо Матча всех звезд.
«Это был бы мини-турнир продолжительностью в неделю или около того. То есть, к обычному перерыву на МВЗ прибавляется несколько дней, и в это время проводится международный турнир. Если мы пройдем следующий этап переговоров, этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем», – цитирует Дэйли Sportsnet.
- Последний Кубок мира проводился в 2016 году. В финале Канада в серии до двух побед обыграла сборную Европы.
- Первоначально Кубок мира должен был состояться в 2020 году, но его перенесли из-за угрозы локаута в НХЛ.
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