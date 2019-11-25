Мексиканский боец Нино Маррокуин выиграл у соотечественника Тито Кастро техническим нокаутом. Поединок прошел в рамках турнира по джиу-джитсу CJJ Worlds 3.

Бой между мужчинами проходил в среднем весе. Маррокуин наносил сопернику удары ладонью по голове, после чего судья принял решение о прекращении поединка. Лицо Кастро к этому моменту было измазано кровью.

Прозвище Маррокуина – Сумасшедший парень (Crazy boy).

Мексиканец выступал в ММА, у него 7 побед и 3 поражения.

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