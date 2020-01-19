18 января в подмосковном Красногорске прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup.

По неизвестной причине по окончании соревнований между спортсменами разгорелся конфликт, который перерос в массовую потасовку. На кадрах видно, что драка затухала и возобновлялась несколько раз.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

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