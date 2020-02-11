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Страшная травма на турнире по грэпплингу в Питере: дагестанский боец завалил прием и сломал шею
От стонов спортсмена мороз по коже.
В Санкт-Петербурге прошел турнир по грэпплингу – европейской версии джиу-джитсу.
Один из поединков закончился страшной травмой – дагестанский боец попытался в прыжке выполнить захват руки оппонента, но неудачно выполнил прием и приземлился на голову. Слабонервным стоит отойти от экрана или хотя бы отключить звук – на видео слышны хруст позвонков и стоны спортсмена.
- Сообщается, что у бойца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга.
Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовой дракой