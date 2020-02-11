В Санкт-Петербурге прошел турнир по грэпплингу – европейской версии джиу-джитсу.

Один из поединков закончился страшной травмой – дагестанский боец попытался в прыжке выполнить захват руки оппонента, но неудачно выполнил прием и приземлился на голову. Слабонервным стоит отойти от экрана или хотя бы отключить звук – на видео слышны хруст позвонков и стоны спортсмена.

Сообщается, что у бойца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга.

Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовой дракой

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