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Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем

Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем
Eurosport

1 час назад

Ужасные вести.

Казахстан потрясла новая трагедия – следом за фигуристом Денисом Теном погиб дзюдоист Жасулан Абиев.

12 ноября Жасулан отправился на угольный разрез Каражыра в городе Семей (Восточно-Казахстанская область). По информации свидетелей, дзюдоист подрался с неким мужчиной из очереди – оппонент нанес Абиеву смертельный удар по голове. По факту преступления заведено уголовное дело, предполагаемому убийце грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье УК Казахстана.

  • Абиев – чемпион и многократный призер Казахстана по дзюдо, его весовая категория – до 60 кг.
  • Дзюдоист в 2010 году завершил спортивную карьеру и погрузился в бизнес. Ему было 33 года.
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