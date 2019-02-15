Президент России Владимир Путин травмировал палец во время спарринг-разминки по дзюдо

Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Юг Спорт», где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки Владимир Владимирович повредил палец правой руки – глава государства выполнил неудачный бросок во время тренировки с Бесланом Мудрановым, пишет ТАСС.

Проблему решили с помощью пластыря.

После этого Путин тренировался с дзюдоистами без ограничений.

В завершении занятия президент сфотографировался с каждым из спортсменов и пообщался с командой.

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