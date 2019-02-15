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Президент России Владимир Путин травмировал палец во время спарринг-разминки по дзюдо
Волноваться, правда, не о чем.
Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Юг Спорт», где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.
Во время спарринг-разминки Владимир Владимирович повредил палец правой руки – глава государства выполнил неудачный бросок во время тренировки с Бесланом Мудрановым, пишет ТАСС.
Проблему решили с помощью пластыря.
- После этого Путин тренировался с дзюдоистами без ограничений.
- В завершении занятия президент сфотографировался с каждым из спортсменов и пообщался с командой.
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