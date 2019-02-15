Владимир Путин – о травме пальца во время дзюдо: «Ничего страшного, не девочка, не расплачемся»

Президент России Владимир Путин прокомментировал травму пальца, которую он получил во время тренировки по дзюдо.

«Как палец? Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», – отметил Путин. Затем президент РФ подчеркнул, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Путин повредил палец в спарринге с Бесланом Мудрановым, олимпийским чемпионом-2016 в категории до 60 кг.

В марте прошлого года Путин был переизбран на новый 6-летний срок.

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