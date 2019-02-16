Менеджер сборной России по дзюдо: «Спаррингуемся с Путиным аккуратно»

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о тренировке, которую на татами спортивного центра «Юг-Спорт» провел Владимир Путин.

«Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами – Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними. Мы спаррингуемся с ним иногда – стараемся аккуратно, конечно.

Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки, ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удается тай-отоси (передняя подножка). В дзюдо ему присущ атакующий стиль.

Да, он повредил палец – но он же мужчина, такие вещи для нас не проблема, затейпировали и продолжили работу. Он в хорошей форме. Путин – тренер нашей команды, все знают – он рядом. Он приезжает к нам, когда может, для нашей команды такая поддержка бесценна», – приводит слова Гамбы «ТАСС».

Под руководством Гамбы, который тогда работал тренером, сборная России по дзюдо выиграла золотые медали на Олимпиаде-2012.

В марте прошлого года Путин был переизбран на новый шестилетний срок.

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