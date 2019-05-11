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Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно мобильный телефон

Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно мобильный телефон
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Такого вы еще не видели.

Португальский дзюдоист Анри Эгутидзе получил дисквалификацию из-за мобильного телефона, который выпал из его кимоно прямо во время боя.

Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Judo. Эгутидзе выронил телефон во время поединка, который проходил в рамках этапа Большого шлема в Баку.

Видео - Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно мобильный телефон

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  • На этом же этапе представитель России Яго Абуладзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
  • Большой шлем в Баку – один из этапов элитной серии IJF World Judo Tour.

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