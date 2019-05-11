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Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно мобильный телефон
Такого вы еще не видели.
Португальский дзюдоист Анри Эгутидзе получил дисквалификацию из-за мобильного телефона, который выпал из его кимоно прямо во время боя.
Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Judo. Эгутидзе выронил телефон во время поединка, который проходил в рамках этапа Большого шлема в Баку.
- На этом же этапе представитель России Яго Абуладзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
- Большой шлем в Баку – один из этапов элитной серии IJF World Judo Tour.
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