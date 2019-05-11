Португальский дзюдоист Анри Эгутидзе получил дисквалификацию из-за мобильного телефона, который выпал из его кимоно прямо во время боя.

Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Judo. Эгутидзе выронил телефон во время поединка, который проходил в рамках этапа Большого шлема в Баку.

Видео - Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно мобильный телефон 00:17

На этом же этапе представитель России Яго Абуладзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

Большой шлем в Баку – один из этапов элитной серии IJF World Judo Tour.

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