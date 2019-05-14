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Дзюдоистка с Украины – самая молодая чемпионка мира. Упасть через ее бедро – привилегия

Дзюдоистка с Украины – самая молодая чемпионка мира. Упасть через ее бедро – привилегия
Евгений Коростелев

14/05/2019 в 15:59Обновлено 14/05/2019 в 19:44

Дарье Билодид 18 лет – кого захочет, того и кинет.

18-летняя дзюдоистка Дарья Билодид – гордость Украины. Девушка в возрасте 17 лет и 345 дней выиграла первое в истории золото ЧМ и стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории.

У Дарьи очень яркий инстаграм, а сама она больше похожа на модель, чем на типичную дзюдоистку. Убедитесь в этом сами.

  • В инстаграме у Билодид всего 144 тысячи фолловеров.
  • Девушка в отношениях с олимпийским чемпионом-2016, дзюдоистом из Италии Фабио Базиле.

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