Eurosport
Дзюдоистка с Украины – самая молодая чемпионка мира. Упасть через ее бедро – привилегия
Дарье Билодид 18 лет – кого захочет, того и кинет.
18-летняя дзюдоистка Дарья Билодид – гордость Украины. Девушка в возрасте 17 лет и 345 дней выиграла первое в истории золото ЧМ и стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории.
У Дарьи очень яркий инстаграм, а сама она больше похожа на модель, чем на типичную дзюдоистку. Убедитесь в этом сами.
- В инстаграме у Билодид всего 144 тысячи фолловеров.
- Девушка в отношениях с олимпийским чемпионом-2016, дзюдоистом из Италии Фабио Базиле.
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