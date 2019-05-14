18-летняя дзюдоистка Дарья Билодид – гордость Украины. Девушка в возрасте 17 лет и 345 дней выиграла первое в истории золото ЧМ и стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории.

У Дарьи очень яркий инстаграм, а сама она больше похожа на модель, чем на типичную дзюдоистку. Убедитесь в этом сами.

В инстаграме у Билодид всего 144 тысячи фолловеров.

Девушка в отношениях с олимпийским чемпионом-2016, дзюдоистом из Италии Фабио Базиле.

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